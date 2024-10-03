В Литве приняли поправки, обязывающие обслуживать клиентов на литовском языке

Сейм Литвы в четверг, 3 октября, принял поправки к закону, которые обязывают иностранных сотрудников сферы обслуживания и компании, которые их нанимают, предоставлять услуги клиентам на литовском языке.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Поправки поддержали 78 членов парламента, 5 депутатов воздержались, никто не голосовал против.

Обслуживание должно будет обеспечиваться на государственном языке в соответствии с установленным правительством уровня владения литовским языком.

Реклама:

Исключения могут применяться в случаях, предусмотренных Законом о науке и образовании, когда требование знания государственного языка считается необоснованным ограничением права на труд.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Также в этот день Сейм проголосовал за запрет чиновникам, которые имеют право работать с секретной информацией, ездить в страны, которые считаются недружественными к Литве.

Тем временем Латвия сделала знание латышского языка на базовом уровне обязательным требованием для получения постоянного вида на жительство, что вызвало нарекания многих россиян. Однако Конституционный суд признал решение правительства законным.