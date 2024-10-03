ЄС виділив ще 30 млн євро для допомоги Лівану

Європейська комісія оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для Лівану у розмірі 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄК.

За даними Єврокомісії, таким чином загальна сума гуманітарної допомоги Лівану становитиме понад 104 мільйони євро.

"Наше нове фінансування забезпечить цивільне населення вкрай необхідною допомогою в цей дуже складний час. Ми продовжуємо закликати до припинення вогню через кордон з Ліваном і в Газі, а також до звільнення всіх заручників", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Цей новий пакет надзвичайної допомоги надасть термінову продовольчу допомогу, притулок і медичну допомогу, а також іншу необхідну підтримку, зазначили у Єврокомісії.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.