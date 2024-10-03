ЕС выделил еще 30 млн евро для помощи Ливану

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи для Ливана в размере 30 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕК.

По данным Еврокомиссии, таким образом общая сумма гуманитарной помощи Ливану составит более 104 миллионов евро.

"Наше новое финансирование обеспечит гражданское население крайне необходимой помощью в это очень сложное время. Мы продолжаем призывать к прекращению огня через границу с Ливаном и в Газе, а также к освобождению всех заложников", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Этот новый пакет чрезвычайной помощи предоставит срочную продовольственную помощь, убежище и медицинскую помощь, а также другую необходимую поддержку, отметили в Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp. На его борту – помимо украинцев – в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

В МИД Польши рассказали, что Украина помогла с эвакуацией семей польских дипломатов.