У Німеччині пообіцяли прийняти Байдена з найвищими почестями

Німеччина обіцяє прийняти президента Джо Байдена з найвищими почестями, коли той відвідає країну з офіційним візитом наступного тижня.

Про це повідомляє dpa з посиланням на заяву канцелярії німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, інформує "Європейська правда".

Штайнмаєр прийме Байдена з військовими почестями в берлінському палаці Бельвю рано вранці в п'ятницю, 11 жовтня, після того, як президент США прибуде пізно ввечері в четвер на початку чотириденного візиту.

У президентів заплановані переговори.

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У четвер у другій половині дня Штайнмаєр влаштує державний банкет для Байдена і його дружини Джилл.

Крім того, він нагородить президента США найвищою нагородою Німеччини – спеціальним класом Великого Хреста.

Президент Німеччини таким чином висловить вдячність Байдену за його заслуги в американо-німецькій дружбі та трансатлантичному альянсі, зокрема, у світлі російської агресії проти України, повідомили в офісі Штайнмаєра.

Байден зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом у другій половині дня в п'ятницю, 11 жовтня.

У суботу,12 жовтня, вони вирушать до південно-західної землі Рейнланд-Пфальц, де на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться засідання Контактної групи щодо України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Білому домі минулого тижня заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.