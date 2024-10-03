В Германии пообещали принять Байдена с наивысшими почестями

Германия обещает принять президента Джо Байдена с наивысшими почестями, когда тот посетит страну с официальным визитом на следующей неделе.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на заявление канцелярии немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, информирует "Европейская правда".

Штайнмайер примет Байдена с воинскими почестями в берлинском дворце Бельвю рано утром в пятницу, 11 октября, после того, как президент США прибудет поздно вечером в четверг в начале четырехдневного визита.

У президентов запланированы переговоры.

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В четверг во второй половине дня Штайнмайер устроит государственный банкет для Байдена и его жены Джилл.

Кроме того, он наградит президента США высшей наградой Германии – специальным классом Большого Креста.

Президент Германии таким образом выразит благодарность Байдену за его заслуги в американо-германской дружбе и трансатлантическом альянсе, в частности, в свете российской агрессии против Украины, сообщили в офисе Штайнмайера.

Байден встретится с канцлером Олафом Шольцом во второй половине дня в пятницу, 11 октября.

В субботу, 12 октября, они отправятся в юго-западную землю Рейнланд-Пфальц, где на американской военно-воздушной базе в Рамштайне состоится заседание Контактной группы по Украине.

Как сообщалось, президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.