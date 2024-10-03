ЄП додатково перевірить 23 кандидатів у єврокомісари на предмет конфлікту інтересів

Комітет з правових питань Європейського парламенту вирішив провести додаткову перевірку 23 із 26 кандидатів у комісари в майбутньому складі Єврокомісії на предмет можливого конфлікту інтересів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час понад тригодинного засідання комітет Європарламенту провів перший етап перевірки кандидатів у єврокомісари – їхні фінансові декларації, які мають засвідчити відсутність конфлікту інтересів.

Простою більшістю голосів комітет вирішив надіслати 23 кандидатам додаткові запитання.

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У деклараціях кандидати повинні розкривати будь-які активи, вартість яких перевищує 10 тисяч євро, і в Європарламенті вважають "навряд чи правдоподібним", що лише кілька з них заповнили відповідні поля.

Конфлікту інтересів не засвідчили тільки у трьох кандидатів – поляка Пйотра Серафіна, угорця Олівера Варгеї та нідерландця Вопке Хукстри, декларацію якого назвали "прикладом для наслідування".

Деяким з кандидатів, зокрема греку Апостолосу Ціцікостасу, словенці Марті Кос та італійцю Раффаелле Фітто, поставлять питання про походження задекларованих ними грошей.

Хорватці Дубравці Суїці євродепутати пропонують продати свої акції в судноплавній компанії Atlantska Plovidba вартістю 3684 євро і в Hrvatski Telecom вартістю 2029 євро. А естонку Каю Каллас запитають про володіння її чоловіком акціями компанії, пов'язаної з Росією.

Комітет з правових питань Європейського парламенту має завершити перевірку до 18 жовтня. Наступним етапом є співбесіда у відповідних парламентських комітетах, яка відбудеться з 4 по 12 листопада.

Раніше повідомлялось, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чинила тиск на Європарламент, аби слухання кандидатів відбулись раніше й виконавчий орган ЄС почав роботу 1 листопада.