ЕП дополнительно проверит 23 кандидатов в еврокомиссары на предмет конфликта интересов

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента решил провести дополнительную проверку 23 из 26 кандидатов в комиссары в будущем составе Еврокомиссии на предмет возможного конфликта интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время более трехчасового заседания комитет Европарламента провел первый этап проверки кандидатов в еврокомиссары – их финансовые декларации, которые должны засвидетельствовать отсутствие конфликта интересов.

Простым большинством голосов комитет решил направить 23 кандидатам дополнительные вопросы.

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В декларациях кандидаты должны раскрывать любые активы, стоимость которых превышает 10 тысяч евро, и в Европарламенте считают "вряд ли правдоподобным", что лишь несколько из них заполнили соответствующие поля.

Конфликт интересов не засвидетельствовали только у трех кандидатов – поляка Пйотра Серафина, венгра Оливера Варгеи и нидерландца Вопке Хукстры, декларацию которого назвали "примером для подражания".

Некоторым из кандидатов, в частности греку Апостолосу Цицикостасу, словенке Марти Кос и итальянцу Раффаэлле Фитто, поставят вопрос о происхождении задекларированных ими денег.

Хорватке Дубравке Суике евродепутаты предлагают продать свои акции в судоходной компании Atlantska Plovidba стоимостью 3684 евро и в Hrvatski Telecom стоимостью 2029 евро. А эстонку Каю Каллас спросят о владении ее мужем акциями компании, связанной с Россией.

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента должен завершить проверку до 18 октября. Следующим этапом является собеседование в соответствующих парламентских комитетах, которое состоится с 4 по 12 ноября.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказывала давление на Европарламент, чтобы слушания кандидатов состоялись раньше и исполнительный орган ЕС начал работу 1 ноября.