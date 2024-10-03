Прем’єр Косова: Можлива перемога РФ в Україні поставить під загрозу мир на Балканах

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що якщо Росія переможе у війні проти України і заохочуватиме сербську експансію, це може поставити під загрозу мир на Балканах.

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

За словами Курті, посилення Росії призведе до посилення Сербії.

Він додав, що у такому випадку не тільки Косово, а й Боснія і Герцеговина, Чорногорія і "можливо, Північна Македонія" опиняться під загрозою через те, що він назвав експансіоністськими амбіціями Сербії.

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"Оскільки Сербія є регіональним гегемоном і маріонеткою Росії, ці 25 років миру, свободи і демократії на Балканах, безпрецедентні в нашій історії, знову опиняються під загрозою", – сказав прем’єр Косова.

Він підкреслив, що у разі перемоги в Україні кремлівський правитель Владімір Путін відчуватиме "піднесення" і продовжуватиме свої спроби дестабілізації.

"Я дуже не хочу вірити, що він теоретично може перемогти. Але те, що він думає, що (він) може перемогти, досить проблематично", – додав Курті.

Нагадаємо, у вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції, Росія все одно намагається відновити старі конфлікти в регіоні.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну.