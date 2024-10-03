Премьер Косово: Возможная победа РФ в Украине поставит под угрозу мир на Балканах

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что если Россия победит в войне против Украины и будет поощрять сербскую экспансию, это может поставить под угрозу мир на Балканах.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает "Европейская правда".

По словам Курти, усиление России приведет к усилению Сербии.

Он добавил, что в таком случае не только Косово, но и Босния и Герцеговина, Черногория и "возможно, Северная Македония" окажутся под угрозой из-за того, что он назвал экспансионистскими амбициями Сербии.

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"Поскольку Сербия является региональным гегемоном и марионеткой России, эти 25 лет мира, свободы и демократии на Балканах, беспрецедентные в нашей истории, снова оказываются под угрозой", – сказал премьер Косово.

Он подчеркнул, что в случае победы в Украине кремлевский правитель Владимир Путин будет чувствовать "подъем" и продолжать свои попытки дестабилизации.

"Я очень не хочу верить, что он теоретически может победить. Но то, что он думает, что (он) может победить, достаточно проблематично", – добавил Курти.

Напомним, в сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотя страны Западных Балкан выбрали путь европейской интеграции, Россия все равно пытается восстановить старые конфликты в регионе.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС станет приоритетом ее второго срока.