Гарріс за тиждень до виборів закликала залишити Трампа в минулому

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс виступила у вашингтонському парку Еліпс, де майже чотири роки тому республіканець Дональд Трамп закликав своїх прихильників до маршу на Капітолій.

Її заяву цитує Politico, передає "Європейська правда".

Після кількох тижнів критики Трампа Гарріс підкреслила, що експрезидент "нестабільний, одержимий помстою й прагне необмеженої влади".

Вона порівняла його політику з тим, що пропонує сама – "світле майбутнє для Америки, без диктаторських нахилів і конфліктів".

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Фото: Politico

Також віцепрезидентка США заявила, що настав час для нових лідерів, які об'єднають країну, "замість посіяної Трампом роз'єднаності", та закликала американців припинити звинувачувати одне одного й почати співпрацювати.

Журналісти акцентували, що місце виступу – парк Еліпс у Вашингтоні – підкреслило контраст із Трампом, який у цьому місці в січні 2021 року допоміг розпалити заворушення, що призвели до атаки на Капітолій.

"Ми знаємо, хто такий Дональд Трамп: це людина, яка стояла на цьому самому місці майже чотири роки тому і відправила озброєний натовп до Капітолія США, щоб скасувати волю народу на вільних і чесних виборах", – заявила Гарріс.

Фото: Politico

Демократка також наголосила на необхідності служити всім громадянам, незалежно від політичної партії, і пообіцяла шукати компроміси для досягнення спільних цілей. Її виступ був спрямований на тих виборців, які ще не визначилися, зокрема молодь, жінок із передмість та поміркованих республіканців.

Журналісти зауважили, що її меседж контрастував із виступом Трампа на нещодавньому мітингу в Медісон Сквер Гарден, де його заява викликала значний резонанс через расистські, сексистські та грубі висловлювання.

Кампанія Гарріс намагається використати ці скандальні заяви для залучення більшої кількості виборців на свій бік, акцентувало видання.

Напередодні повідомлялося, що Гарріс продовжує випереджати Трампа в загальнонаціональному рейтингу, але її відрив скоротився до мінімального.

Інші опитування показують, що рейтинги Трампа й Гарріс зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

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