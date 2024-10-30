Харрис за неделю до выборов призвала оставить Трампа в прошлом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступила в вашингтонском парке Эллипс, где почти четыре года назад республиканец Дональд Трамп призвал своих сторонников к маршу на Капитолий.

Ее слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

После нескольких недель критики Трампа Харрис подчеркнула, что экс-президент "нестабилен, одержим местью и стремится к неограниченной власти".

Она сравнила его политику с тем, что предлагает сама – "светлое будущее для Америки, без диктаторских наклонностей и конфликтов".

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Также вице-президент США заявила, что пришло время для новых лидеров, которые объединят страну "вместо посеянной Трампом разобщенности", и призвала американцев прекратить обвинять друг друга и начать сотрудничать.

Фото: Politico

Журналисты акцентировали, что место выступления – Эллипс в Вашингтоне – подчеркнуло контраст с Трампом, который в этом месте в январе 2021 года помог разжечь беспорядки, приведшие к атаке на Капитолий.

"Мы знаем, кто такой Дональд Трамп: это человек, который стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу в Капитолий США, чтобы отменить волю народа на свободных и честных выборах", – заявила Харрис.

Фото: Politico

Демократка также подчеркнула необходимость служить всем гражданам, независимо от политической партии, и пообещала искать компромиссы для достижения общих целей. Ее выступление было направлено на тех избирателей, которые еще не определились, в частности молодежь, женщин из пригородов и умеренных республиканцев.

Журналисты отметили, что ее месседж контрастировал с выступлением Трампа на недавнем митинге в Мэдисон Сквер Гарден, где его заявление вызвало значительный резонанс из-за расистских, сексистских и грубых высказываний.

Кампания Харрис пытается использовать эти скандальные заявления для привлечения большего количества избирателей на свою сторону, акцентировало издание.

Накануне сообщалось, что Харрис продолжает опережать Трампа в общенациональном рейтинге, но ее отрыв сократился до минимального.

Другие опросы показывают, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись как на общенациональном уровне, так и в так называемых "колеблющихся" штатах.

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