Число погибших в результате наводнений в Испании возросло до 62

В результате разрушительного наводнения, которое охватило Испанию, погибли уже более 60 человек.

Об этом сообщило El Mundo, передает "Европейская правда".

Как передает издание, уже известно по меньшей мере о 62 погибших в результате наводнения.

Местные власти города Пайпорта заявляют, что населенный пункт "отрезан от коммуникаций" и там может быть "десятки смертей".

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Más en Paiporta Valencia....



Me sigo sin explicar como esto hoy en día no se puede prevenir con antelación.



Por familiares un SMS 2hrs antes...WTF



Muy triste. pic.twitter.com/WoEYHujEfQ – Tanavon (@tanavon) October 30, 2024

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что Европейский Союз уже предложил помощь.

Речь идет о системе Copernicus для координации спасательных команд в Испании.

"То, что мы видим в Испании, разрушительно. Мои мысли с жертвами, их семьями и спасателями", – заявила она.

What we're seeing in Spain is devastating.



My thoughts are with the victims, their families and the rescue teams.



The EU has already offered support.



Copernicus has been activated.



The #EUCivilProtection can be mobilised.



Europa está lista para ayudar https://t.co/SOsCIxHwvV – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2024

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов.

Сообщалось, что Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что количество жертв может возрасти.