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Число погибших в результате наводнений в Испании возросло до 62

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Новости — Среда, 30 октября 2024, 13:52 — Уляна Кричковская

В результате разрушительного наводнения, которое охватило Испанию, погибли уже более 60 человек.

Об этом сообщило El Mundo, передает "Европейская правда".

Как передает издание, уже известно по меньшей мере о 62 погибших в результате наводнения.

Местные власти города Пайпорта заявляют, что населенный пункт "отрезан от коммуникаций" и там может быть "десятки смертей".

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что Европейский Союз уже предложил помощь.

Речь идет о системе Copernicus для координации спасательных команд в Испании.

"То, что мы видим в Испании, разрушительно. Мои мысли с жертвами, их семьями и спасателями", – заявила она.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов.

Сообщалось, что Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что количество жертв может возрасти.

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