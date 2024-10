Число погибших в результате наводнений в Испании возросло до 62

В результате разрушительного наводнения, которое охватило Испанию, погибли уже более 60 человек.

Об этом сообщило El Mundo, передает "Европейская правда".

Как передает издание, уже известно по меньшей мере о 62 погибших в результате наводнения.

Местные власти города Пайпорта заявляют, что населенный пункт "отрезан от коммуникаций" и там может быть "десятки смертей".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что Европейский Союз уже предложил помощь.

Речь идет о системе Copernicus для координации спасательных команд в Испании.

"То, что мы видим в Испании, разрушительно. Мои мысли с жертвами, их семьями и спасателями", – заявила она.

