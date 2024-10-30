Угорщина проігнорувала зустріч НАТО, де обговорювали її "економічний нейтралітет"

Представники Угорщини не прийшли на зустріч послів і аташе з питань оборони держав – членів Північноатлантичного Альянсу в Будапешті, яка відбулась у середу, 30 жовтня, і стосувалась угорської політики "економічного нейтралітету".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Угорські посадовці проігнорували запрошення приєднатися до зустрічі представників країн НАТО у Будапешті, метою якої було обговорення угорської політики щодо заохочення зв’язків з Росією і Китаєм.

"Ми цінуємо можливість обговорити нову політику Угорщини з нашими союзниками. Той факт, що обговорення політики "нейтралітету" союзника було потрібне, говорить сам за себе", – прокоментував посол США в Будапешті Девід Прессман.

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Дипломат НАТО, який говорив із Politico на умовах анонімності, зазначив, що останні дії та риторика Угорщини викликають "серйозне занепокоєння".

Зустріч у середу "була б корисною можливістю для Угорщини пояснитись перед своїми союзниками, але вони були відсутні на дискусії", додав співрозмовник видання.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан активно просуває концепцію "економічного нейтралітету", яка передбачає "відхід від традиційної західної орієнтації". Він сам та його посадовці їздили до Росії та зустрічались із Путіним та Сергєєм Лавровим.

Раніше цього року Орбан заявив про прагнення Угорщини "переосмислити" свій статус у НАТО через те, що Альянс підтримує Україну.

За інформацією ЗМІ, занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного Альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.