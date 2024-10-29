Сійярто поїде до Білорусі на конференцію з безпеки

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі цього тижня.

Про це повідомило видання Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, очільник МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

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Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".

Зауважимо, що Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Востаннє, коли він був у Росії в жовтні, Сійярто виступив на форумі в Санкт-Петербурзі, організованому російським енергетичним гігантом "Газпромом", і заявив, що "безпечне і доступне газопостачання Угорщини неможливе" без співпраці з Росією.

А наприкінці травня він також відвідував Мінськ.

Сійярто став першим високопосадовцем з країн ЄС, який відвідав Білорусь у 2023 році, після того, як режим Александра Лукашенка розпочав репресії проти опозиції у 2020 році та надав допомогу Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.