Венгрия проигнорировала встречу НАТО, где обсуждали ее "экономический нейтралитет"

На встрече послов и атташе по вопросам обороны государств – членов Североатлантического Альянса в Будапеште, которая состоялась в среду, 30 октября, и касалась венгерской политики "экономического нейтралитета", не присутствовали представители Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Венгерские чиновники проигнорировали приглашение присоединиться к встрече представителей стран НАТО в Будапеште, целью которой было обсуждение венгерской политики по поощрению связей с Россией и Китаем.

"Мы ценим возможность обсудить новую политику Венгрии с нашими союзниками. Тот факт, что обсуждение политики "нейтралитета" союзника было нужно, говорит сам за себя", – прокомментировал посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

Реклама:

Дипломат НАТО, который говорил с Politico на условиях анонимности, отметил, что последние действия и риторика Венгрии вызывают "серьезное беспокойство".

Встреча в среду "была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться перед своими союзниками, но они отсутствовали на дискуссии", добавил собеседник издания.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан активно продвигает концепцию "экономического нейтралитета", которая предусматривает "отход от традиционной западной ориентации". Он сам и его чиновники ездили в Россию и встречались с Путиным и Сергеем Лавровым.

Ранее в этом году Орбан заявил о стремлении Венгрии "переосмыслить" свой статус в НАТО из-за того, что Альянс поддерживает Украину.

По информации СМИ, беспокойство в позиции венгерских властей относительно Североатлантического Альянса привели к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.