У Чехії чоловік знайшов на горищі успадкованого будинку радянські ракети

У Чехії чоловік, який успадкував будинок свого родича, змушений був викликати поліцію, виявивши на горищі старі радянські ракети.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Випадок стався у селі неподалік моравського міста Пршеров. Чоловік, який успадкував будинок свого родича і взявся наводити там порядок, наткнувся на горищі на чотири об’єкти, схожі на ракети.

Фото: Чеська поліція

Він зателефонував у поліцію і повідомив про свою знахідку.

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"Патруль, що вирушив на місце, підтвердив, що знайдено чотири авіаційні ракети, ймовірно радянського виробництва", – повідомив речник поліції Лібор Гейтман.

Евакакцію проводити не стали, оскільки будинок знаходиться на чималій відстані від сусідніх помешкань.

Фахівець-сапер далі з’ясував, що знахідка – елементи радянської авіаракети С-5М, але лише "шматки металу" без вибухівки та двигуна.

Попри це, поліція вирішила почати розслідування щодо можливого незаконного володіння зброєю.

Це не перша подібна знахідка у Чехії за останній час. У липні новий власник будинку в іншій місцевості виявив на території обійстя порох, старі боєприпаси та навіть ємності з речовиною, яку прирівнюють до хімічної зброї.

У Польщі чоловік рік зберігав у сараї протитанкову міну часів Другої світової, перш ніж запідозрив, що саме потрапило йому у руки.

А в Англії любитель історії спричинив переполох на чаюванні у церкві, принісши туди знайдені старі боєприпаси, щоб показати другові.