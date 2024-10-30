В Чехии мужчина нашел на чердаке унаследованного дома советские ракеты

В Чехии мужчина, который унаследовал дом своего родственника, вынужден был вызвать полицию, обнаружив на чердаке старые советские ракеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Случай произошел в деревне неподалеку моравского города Пршеров. Мужчина, который унаследовал дом своего родственника и начал наводить там порядок, наткнулся на чердаке на четыре объекта, похожие на ракеты.

Фото: Чешская полиция

Он позвонил в полицию и сообщил о своей находке.

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"Патруль, отправившийся на место, подтвердил, что найдены четыре авиационные ракеты, вероятно советского производства", – сообщил представитель полиции Либор Гейтман.

Эвакуацию проводить не стали, поскольку дом находится на большом расстоянии от соседних домов.

Специалист-сапер далее выяснил, что находка – советские авиаракеты С-5М, но только "куски металла" без взрывчатки и двигателя.

Несмотря на это, полиция решила начать расследование относительно возможного незаконного владения оружием.

Это не первая подобная находка в Чехии за последнее время. В июле новый владелец дома в другой местности обнаружил на территории двора порох, старые боеприпасы и даже емкости с веществом, которое приравнивают к химическому оружию.

В Польше мужчина год хранил в сарае противотанковую мину времен Второй мировой, прежде чем заподозрил, что именно попало ему в руки.

А в Англии любитель истории вызвал переполох на чаепитии в церкви, принеся туда найденные старые снаряды, чтобы показать товарищу.