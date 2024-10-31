Глава Пентагона: Путин не выиграет войну в Украине, даже с войсками КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что даже привлечение северокорейских войск не поможет кремлевскому правителю Владимиру Путину в развязанной им войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Остин заявил на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хеном.

Глава американского оборонного ведомства рассказал, что обсудил со своим южнокорейским коллегой возможную реакцию "на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию".

"Сейчас есть данные о том, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для обучения на востоке России, и некоторые из этих войск КНДР уже переместились ближе к Украине", – сказал Остин.

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По его словам, солдаты КНДР одеты в российскую форму и обеспечены российским оборудованием.

"И меня все больше беспокоит, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области", – добавил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что обращение за помощью войсками к такому государству-изгою, как Северная Корея, лишь подчеркивает, насколько велики проблемы Путина.

Остин отметил, что США полностью осознают последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона.

"Путин не одержит победу в Украине даже с помощью Северной Кореи, но эти события, вызывающие глубокое беспокойство, лишь подчеркивают важность нашего союза с Республикой Кореч и другими союзниками и партнерами, приверженными общей безопасности и процветания", – подчеркнул он.

Ранее в Пентагоне потдвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.