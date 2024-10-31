В Іспанії поновлюють пошуки зниклих безвісти внаслідок смертоносних повеней

В Іспанії зранку у четвер, 31 жовтня, поновлюються пошуки людей, які зникли безвісти внаслідок раптових повеней, які забрали життя майже ста осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У пошуках братимуть участь 1000 військовослужбовців надзвичайного підрозділу, а також тисячі співробітників Цивільної гвардії, пожежників і поліцейських.

Як зазначено, цього четверга сильні дощі загрожують півночі іспанської провінції Кастельйон, півдню провінції Таррагона, містам Кадіс, Уельва і Севілья в Андалусії, а також всій автономній спільноті Естремадура.

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Станом на ранок четверга, тисячі людей все ще залишаються без електрики у своїх будинках.

У провінції Валенсія досі перекрито багато доріг, призупинено рух швидкісних поїздів між Мадридом і автономною спільнотою Валенсія та середземноморським коридором до Барселони, а також більшості приміських поїздів.

Очікується, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідає центр координації надзвичайних ситуацій у Валенсії, розташований менш ніж за 10 кілометрів від Пайпорти – міста, де внаслідок повеней загинуло 40 осіб.

Повідомляли, що жертвами раптових повеней в Іспанії стали 95 осіб.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні Міністерство оборони Іспанії пропонувало надати мобільні морги для постраждалих від повеней районів, оскільки є побоювання, що кількість жертв може зрости.