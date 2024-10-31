Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

У Фінляндії російському неонацисту з угруповання "Русіч" Яну Петровському висунули звинувачення в п'яти воєнних злочинах, скоєних на території України.

Про це пише фінська національна телерадіомовна компанія Yle, передає "Європейська правда".

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе звинуватив Петровського у п'яти воєнних злочинах, які, ймовірно, були скоєні восени 2014 року.

Звинувачення стосуються діяльності підозрюваного в складі підрозділу під назвою "Русіч", який воював на сході України з 2014 року.

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Росіянина звинувачують у тому, що він брав участь у діях, які порушують правила ведення війни.

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Прокурори проінформували, що Петровського та бійців підрозділу звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох.

Крім того, йому інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

Журналісти зазначили, що це перший випадок в історії Фінляндії, коли висувають звинувачення у воєнних злочинах, що були скоєні в Україні.

Звинувачення розглядаються у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства.

Також журналісти додали, що Петровський не може бути екстрадований в Україну. Зобов'язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію також має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Справу ведуть два прокурори, які спеціалізуються на воєнних і міжнародних злочинах. Окружний суд Гельсінкі призначить дату судового розгляду для винесення вироку.

ДОПОВНЕНО О 17:25. Висунення звинувачень Петровському у Фінляндії прокоментував Офіс генерального прокурора. В ОГП зазначили, що під час розслідування Національне бюро розслідувань Фінляндії (НБР) співпрацювало з українським ОГП та Службою безпеки України.

Українські прокурори надали на запит фінської сторони матеріали, зібрані в рамках українського розслідування та сприяв у збиранні доказів. Крім того, НБР обмінювалося інформацією з Європолом, Євроюстом та Міжнародним кримінальним судом.

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії у серпні 2023 року повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.

Фінляндія у кінці 2023 року заявила, що не видасть бойовика Петровського Україні через умови в українських в’язницях.