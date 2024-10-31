У Британії заарештували чоловіка, якого підозрюють у крадіжці сиру на £300 тисяч

Поліція, яка розслідує крадіжку 22 тонн сиру, заарештувала 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві та зберіганні краденого.

Про це повідомило видання Sky News, передає "Європейська правда".

Це сталося після крадіжки на сироварні Neal's Yard Dairy у Саутворку, що на півдні Лондона, минулого тижня.

Керівництво компанії заявило, що фірма втратила чеддер вартістю понад 300 тисяч фунтів стерлінгів після того, як її ошукав шахрайський покупець, який видавав себе за законного оптового дистриб'ютора великої французької роздрібної мережі.

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Речник столичної поліції розповів, що слідчі заарештували чоловіка за підозрою в шахрайстві шляхом введення в оману та поводженні з краденими товарами.

За його словами, 63-річного чоловіка доставили до поліцейського відділку на півдні Лондона та допитали.

Правоохоронці додали, що чоловік "був звільнений під заставу в очікуванні подальшого розслідування".

У липні у Німеччині поліцейський викрав близько 180 кг сиру чедер з перекинутої вантажівки і через це втратив роботу.