В Британии арестовали мужчину, которого подозревают в краже сыра на £300 тысяч

Полиция, которая расследует кражу 22 тонн сыра, арестовала 63-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве и хранении краденого.

Об этом сообщило издание Sky News, передает "Европейская правда".

Это произошло после кражи на сыроварне Neal's Yard Dairy в Саутворке, что на юге Лондона, на прошлой неделе.

Руководство компании заявило, что фирма потеряла чеддер стоимостью более 300 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее обманул мошеннический покупатель, который выдавал себя за законного оптового дистрибьютора крупной французской розничной сети.

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Представитель столичной полиции рассказал, что следователи арестовали мужчину по подозрению в мошенничестве путем введения в заблуждение и обращении с крадеными товарами.

По его словам, 63-летнего мужчину доставили в полицейский участок на юге Лондона и допросили.

Правоохранители добавили, что мужчина "был освобожден под залог в ожидании дальнейшего расследования".

В июле в Германии полицейский похитил около 180 кг сыра чеддер из опрокинутого грузовика и из-за этого потерял работу.