Новий прем’єр Франції допустив ухвалення бюджету "в обхід парламенту"

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє не став виключати ухвалення бюджету "в обхід" нижньої палати парламенту за спеціальною статтею конституції, якщо у цьому буде потреба.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Барньє сказав, що розраховує на звичайне ухвалення бюджету у парламентській залі необхідною більшістю голосів, але готовий до різних сценаріїв.

"У нас немає більшості, тож побачимо. Я б хотів, щоб його (бюджет) схвалила Національна асамблея. Це буде складний, серйозний, відповідальний бюджет. Але якщо так не вийде, буде задіяний конституційний інструмент 49.3", – сказав він.

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Згадана стаття дозволяє уряду затвердити рішення без голосування у Нацасамблеї і передати одразу до Сенату. Депутати натомість отримують можливість оголосити уряду недовіру.

За уряду Елізабет Борн, яка була прем’єркою до Габріеля Атталя і Барньє, так зробили аж 23 рази – у тому числі для ухвалення бюджету 2024 року та непопулярної пенсійної реформи. Це викликало нищівну критику з боку опозиційних лівих сил за "відступ від демократії", проте голосів для вотуму недовіри виявилось недостатньо.

Попередньо відомо, що парламентські дебати щодо бюджету почнуться з 21 жовтня, а проєкт мають презентувати 10 жовтня. Голосування відбудеться наприкінці жовтня-початку листопада.

Серед іншого, уряд планує підвищити податок на доходи найзаможніших громадян.

Нагадаємо, новий прем’єр Франції у програмній промові пообіцяв підтримку Україні.

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