Новый премьер Франции допустил принятие бюджета "в обход парламента"

Премьер-министр Франции Мишель Барнье не стал исключать принятие бюджета "в обход" нижней палаты парламента по специальной статье конституции, если в этом будет необходимость.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Барнье сказал, что рассчитывает на обычное принятие бюджета в парламентском зале необходимым большинством голосов, но готов к различным сценариям.

"У нас нет большинства, поэтому увидим. Я бы хотел, чтобы его (бюджет) одобрила Национальная ассамблея. Это будет сложный, серьезный, ответственный бюджет. Но если так не получится, будет задействован конституционный инструмент 49.3", – сказал он.

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Упомянутая статья позволяет правительству утвердить решение без голосования в Нацассамблее и передать сразу в Сенат. Депутаты взамен получают возможность объявить правительству недоверие.

При правительстве Элизабет Борн, которая была премьером до Атталя и Барнье, так делали 23 раза – в том числе для принятия бюджета 2024 года и непопулярной пенсионной реформы. Это вызвало сокрушительную критику со стороны оппозиционных левых сил за "отступление от демократии", однако голосов для вотума недоверия оказалось недостаточно.

Предварительно известно, что парламентские дебаты по бюджету начнутся с 21 октября, а проект должны представить 10 октября. Голосование состоится в конце октября-начале ноября.

Среди прочего, правительство планирует повысить налог на доходы самых богатых граждан.

Напомним, новый премьер Франции в программной речи пообещал поддержку Украине.

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