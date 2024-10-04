Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что он не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

Заявление Байдена приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Президент США заявил, что такой войны можно избежать, но для этого нужно сделать больше.

Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что такой войны можно избежать, он сделал паузу и сказал: "Насколько вы уверены, что не будет дождя? Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать".

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"Но еще многое надо сделать, многое надо сделать", – добавил президент США.

Когда его спросили, пошлет ли он американские войска на помощь Израилю, он ответил, что "мы уже помогли Израилю" и "мы собираемся защищать Израиль".

Израиль в эти дни взвешивает варианты ответа на баллистическую ракетную атаку Ирана 1 октября, которую тот совершил в ответ на военные действия Израиля в Ливане.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

США перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля во время атаки.