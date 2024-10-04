На кордоні Болгарії і Румунії на Дунаї прикордонники поранили румуна, що нелегально перетинав річку

Громадянин Румунії внаслідок спроби потрапити на болгарський берег Дунаю отримав поранення після попереджувальних пострілів прикордонників.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на кордоні на території південного жудця Телеорман. Двоє румунів почали перетинати Дунай.

Болгарська поліція охорони кордону відкрила попереджувальний вогонь і один з чоловіків отримав поранення.

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Болгарська сторона витягла обох з річки, після чого постраждалого румуна госпіталізували до румунського міста Александрія, а його супутник залишається у Болгарії та дає свідчення щодо спроби незаконного перетину держкордону.

Чоловіки нібито планували набрати дров на протилежному березі Дунаю.

У Литві цього тижня перехопили ще один метеозонд з контрабандою цигарок з Білорусі.

Нагадаємо, у березні цього року польські прикордонники піднялись по тривозі через овець, що пішли пастися в Україну.