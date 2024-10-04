На границе Болгарии и Румынии на Дунае пограничники ранили румына, нелегально пересекавшего реку

Гражданин Румынии в результате попытки попасть на болгарский берег Дуная получил ранения после предупредительных выстрелов пограничников.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на границе на территории южного жудеца Телеорман. Двое румын начали пересекать Дунай.

Болгарская полиция охраны границы открыла предупредительный огонь и один из мужчин получил ранения.

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Болгарская сторона вытащила обоих из реки, после чего пострадавшего румына госпитализировали в румынский город Александрия, а его спутник остается в Болгарии и дает показания по поводу попытки незаконного пересечения госграницы.

Мужчины якобы планировали набрать дров на противоположном берегу Дуная.

В Литве на этой неделе перехватили еще один метеозонд с контрабандой сигарет из Беларуси.

Напомним, в марте этого года польские пограничники поднялись по тревоге из-за овец, которые пошли пастись в Украину.