Зранку в Італії було порушене залізничне сполучення через загибель працівника

У п’ятницю, 4 жовтня, залізничне сполучення в Італії зазнало порушень внаслідок аварії, під час якої загинув ремонтник.

Про це повідомила залізнична група Rete Ferroviaria Italiana (RFI), передає "Європейська правда".

Сполучення між північноіталійськими містами Болонья і Венеція було припинено о 04:30 після того, як робітник потрапив під потяг. Наразі компанія співпрацює з офіційним розслідуванням.

Близько 08:00 залізничний рух поступово нормалізовувався, проте швидкісні поїзди затримувалися до 80 хвилин, а 14 місцевих поїздів були скасовані.

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Вже о 10:00, за даними залізничної групи, рух нормалізувався.

23 вересня неподалік Стокгольма сталося зіткнення пасажирського потяга і трактора на залізничному переїзді, внаслідок чого постраждали 15 людей.

Наступного дня у Німеччині 13 людей отримали поранення в результаті залізничної аварії між Ксантеном і Дуйсбургом, троє з них – серйозні.