Утром в Италии было нарушено железнодорожное сообщение из-за гибели работника

В пятницу, 4 октября, железнодорожное сообщение в Италии было нарушено в результате аварии, во время которой погиб ремонтник.

Об этом сообщила железнодорожная группа Rete Ferroviaria Italiana (RFI), передает "Европейская правда".

Сообщение между североитальянскими городами Болонья и Венеция было прекращено в 04:30 после того, как рабочий попал под поезд. Сейчас компания сотрудничает с официальным расследованием.

Около 08:00 железнодорожное движение постепенно нормализовалось, однако скоростные поезда задерживались до 80 минут, а 14 местных поездов были отменены.

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Уже в 10:00, по данным железнодорожной группы, движение нормализовалось.

23 сентября недалеко от Стокгольма произошло столкновение пассажирского поезда и трактора на железнодорожном переезде, в результате чего пострадали 15 человек.

На следующий день в Германии 13 человек получили ранения в результате железнодорожной аварии между Ксантеном и Дуйсбургом, трое из них – серьезные.