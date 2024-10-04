У Польщі вилучили понад 13 тонн тютюну на суму близько $2,2 млн

У Польщі вилучили понад 13 тонн тютюну загальною сумою в 9 млн злотих (близько $2,2 млн).

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Понад 13 тонн тютюнових виробів без польських акцизних марок виявили співробітники Нижньосілезької податкової адміністрації під час перевірки вантажівки.

Вантажівка, що перевозила тютюнову контрабанду, була зупинена для планової перевірки поблизу кордону з Німеччиною.

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Фото: RMF24

Правоохоронці зазначили, що потрапляння такої кількості тютюнових виробів на ринок означало б втрати для державного бюджету в розмірі 9 млн злотих.

Прессекретарка Національної скарбової адміністрації у Вроцлаві Агнешка Жезніцка-Гнядек розповіла, що водій не мав при собі документів, які підтверджували б походження товару.

"Транспортний документ, який він пред'явив правоохоронцям, свідчив про те, що товар призначався для Литви", – проінформувала вона.

Водія притягнуто до відповідальності, зазначило агентство.

Фото: RMF24

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Також повідомлялося, що у Британії зростає кількість "нахабних" спроб ввезення канабісу цілими валізами.