В Польше изъяли более 13 тонн табака на сумму около $2,2 млн

В Польше изъяли более 13 тонн табака на общую сумму в 9 млн злотых (около $2,2 млн).

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Более 13 тонн табачных изделий без польских акцизных марок обнаружили сотрудники Нижнесилезской налоговой администрации во время проверки грузовика.

Грузовик, перевозивший табачную контрабанду, был остановлен для плановой проверки вблизи границы с Германией.

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Фото: RMF24

Правоохранители отметили, что попадание такого количества табачных изделий на рынок означало бы потери для государственного бюджета в размере 9 млн злотых.

Пресс-секретарь Национальной казначейской администрации во Вроцлаве Агнешка Жезницка-Гнядек рассказала, что водитель не имел при себе документов, подтверждающих происхождение товара.

"Транспортный документ, который он предъявил правоохранителям, свидетельствовал о том, что товар предназначался для Литвы", – проинформировала она.

Водитель привлечен к ответственности, отметило агентство.

Фото: RMF24

4 октября сообщалось, что греческая полиция уничтожила более 8 300 незаконно выращенных растений каннабиса на кукурузной ферме в центральной Греции – это одно из крупнейших количеств растений каннабиса, обнаруженных когда-либо в стране.

Также сообщалось, что в Британии растет количество "наглых" попыток ввоза каннабиса целыми чемоданами.