У Британії зростає кількість "нахабних" спроб ввезення канабісу цілими валізами

За поточний рік у британських аеропортах зафіксували вже кілька сотень спроб ввезення канабісу цілими валізами, правоохоронці припускають, що "кур’єрам" брешуть про британське законодавство на такі випадки.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

У Національному агентстві протидії злочинності заявили, що за цей рік в аеропортах Британії виявили вже сотні спроб провезення канабісу. При цьому "кур’єри" навіть не намагаються заховати заборонений вантаж – ним може бути заповнена уся валіза.

Так, рейсом з Лос-Анжелеса прибув чоловік з дітьми, який у власній та дитячій сумках намагався провезти 158 кг канабісу, орієнтовна вартість якого могла сягати 1 млн фунтів стерлінгів. У липні його засудили на понад 3 роки позбавлення волі.

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В аеропорту Бірмінгема протягом серпня впіймали 11 британців, які летіли з Таїланду і везли понад 500 кг канабісу.

У відомстві кажуть, що наркоторговці під час пошуку "кур’єрів" брешуть їм про те, що у разі викриття у Британії їм загрожує не більш ніж штраф.

"Це досить зухвало. "Кур’єри" спокійно йдуть собі через аеропорти з валізами, запакованими канабісом, і переконані, що їх не впіймають, а якщо впіймають, то вони відбудуться штрафом. Але реальність інакша – стається багато затримань, перевізники опиняються у в’язниці", – заявив керівник відомства Чарльз Єйтс.

Цифри за поточний рік стрімко зросли: якщо у 2022 році було 17 подібних арештів, то у минулому році – 136, а у 2024 році, який ще не закінчився – 378. Обсяги вилученого канабісу за цей період зросли з 2 тонн до 15 тонн.

Минулого тижня біля берегів Франції затримали вітрильник з двома тоннами смоли канабісу.

Нагадаємо, у Німеччині дозволили рекреаційне використання канабісу. Нещодавно затвердили закон, де прописали відповідальність за керування авто після вживання канабісу.