У Греції знищили понад 8 тисяч нелегальних рослин канабісу на кукурудзяній фермі

Грецька поліція знищила понад 8 300 незаконно вирощених рослин канабісу на кукурудзяній фермі в центральній Греції – це одна із найбільших кількостей рослин канабісу, виявлених коли-небудь в країні.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на представників поліції, пише "Європейська правда",

Влада викорчувала близько 1300 рослин, та знищила ще 7000 рослин, деякі з яких сягали 3,5 метра заввишки, чиє коріння переплелося з кукурудзою.

44-річний власник ферми був заарештований за звинуваченням у незаконному вирощуванні конопель і торгівлі наркотиками в складі злочинної групи.

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За оцінками влади, виходячи з кількості рослин, "фермери" мали на меті отримати незаконний прибуток у розмірі 15 мільйонів євро.

Греція легалізувала канабіс для використання в медичних цілях у 2017 році, а через рік зняла заборону на його вирощування та виробництво.

Зберігання, виробництво та продаж канабісу в рекреаційних цілях залишається незаконним.

За даними Європейського агентства з контролю за наркотиками, канабіс є найпоширенішим забороненим наркотиком у світі, і більшість трав'яного канабісу, виявленого в ЄС, вирощується на території 27 країн-членів.

Нагадаємо, минулого року Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням, а її послідовники – реєструвати відповідні організації.

Тим часом у Британії зростає кількість "нахабних" спроб ввезення канабісу цілими валізами.