Макрон у розмові з прем'єром Вірменії закликав якнайшвидше укласти мирну угоду з Азербайджаном

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні прийняв у Єлисейському палаці прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і обговорив із ним необхідність досягнення мирної угоди з Азербайджаном.

Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, яку наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Макрон закликав до підписання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном "якнайшвидше", "в інтересах усіх народів регіону".

Він також "підтвердив рішучість Франції підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Вірменії та прагнення вірменського народу до миру і демократії".

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"У цьому контексті він підтвердив свою прихильність дискусіям, що ведуться між Вірменією і Азербайджаном з метою якнайшвидшого досягнення мирного договору в суворій відповідності з міжнародним правом і в інтересах всіх народів регіону", – йдеться в заяві.

Макрон і Пашинян також "домовилися продовжувати зміцнювати двосторонню співпрацю між Францією і Вірменією".

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

З кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Водночас за останні місяці лідери обох держав не зустрічались, аби досягти вирішального прогресу.

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