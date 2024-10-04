Макрон в беседе с премьером Армении призвал как можно скорее заключить мирное соглашение с Азербайджаном

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне принял в Елисейском дворце премьер-министра Армении Никола Пашиняна и обсудил с ним необходимость достижения мирного соглашения с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, которое приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Макрон призвал к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном "как можно скорее", "в интересах всех народов региона".

Он также "подтвердил решимость Франции поддерживать суверенитет и территориальную целостность Армении и стремление армянского народа к миру и демократии".

Реклама:

"В этом контексте он подтвердил свою приверженность дискуссиям, ведущимся между Арменией и Азербайджаном с целью скорейшего достижения мирного договора в строгом соответствии с международным правом и в интересах всех народов региона", – говорится в заявлении.

Макрон и Пашинян также "договорились продолжать укреплять двустороннее сотрудничество между Францией и Арменией".

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

С конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленными, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В то же время за последние месяцы лидеры обоих государств не встречались, чтобы достичь решающего прогресса.

Читайте больше о том, что мешает миру между Арменией и Азербайджаном.