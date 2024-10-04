У п'ятницю, 4 жовтня, Суд Європейського Союзу постановив, що для надання притулку жінкам з Афганістану достатньо лише їхньої статі та громадянства.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС, передає "Європейська правда".

У рішенні суду зазначено, що влада Австрії відмовила двом афганським жінкам у наданні статусу біженця після того, як вони подали прохання про притулок у 2015 і 2020 роках.

Вони оскаржили відмову у Вищому адміністративному суді Австрії, який, у свою чергу, звернувся за рішенням до Суду ЄС, адже зазначив, що "повернення до влади режиму в 2021 році має серйозні наслідки для фундаментальних прав жінок".

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Австрійський суд вважає, що жінки з афганським громадянством належать до "особливої соціальної групи".

У рішенні Суду ЄС зазначено, що установа взяла до уваги становище жінок при режимі "Талібану".

Тому, Суд вважає, що немає необхідності доводити, що існує ризик того, що заявниця фактично і конкретно зазнає актів переслідування, якщо вона повернеться до країни свого походження.

"Достатньо взяти до уваги лише її національність та стать", – акцентували у рішенні.

Також Австрійський суд запросив роз’яснення щодо того, чи можна кваліфікувати дискримінаційні заходи щодо жінок в Афганістані як акти переслідування.

На що Суд ЄС заявив, що деякі заходи самі по собі є актами переслідування.

"Це стосується примусового шлюбу, який можна порівняти з формою рабства, і відсутності захисту від насильства за ознакою статі та домашнього насильства, які є формами нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження", – йдеться у рішенні.

Як відомо, усі держави-члени Євросоюзу зобов'язані виконувати рішення Суду ЄС.

Як повідомлялося, у серпні Євросоюз засудив заборони "Талібану" для жінок в Афганістані, які запровадили законом "щодо поширення чесноті і запобігання вадам".

Нагадаємо, "Талібан" блискавично повернувся до влади в Афганістані наприкінці літа 2021 року невдовзі після того, як США та союзники почали виводити війська після десятиліть перебування в країні, розраховуючи, що обрана влада Афганістану і навчена за підтримки Заходу афганська армія зможе протистояти "Талібану" і боротися з тероризмом.

Таліби спершу заявляли, що не збираються відновлювати драконівські правила і заборони для жінок.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.