Женщинам из Афганистана достаточно пола и гражданства для убежища в любой стране ЕС – суд
В пятницу, 4 октября, Суд Европейского Союза постановил, что для предоставления убежища женщинам из Афганистана достаточно лишь их пола и гражданства.
Об этом говорится в решении Суда ЕС, передает "Европейская правда".
В решении суда указано, что власти Австрии отказали двум афганским женщинам в предоставлении статуса беженца после того, как они подали прошение об убежище в 2015 и 2020 годах.
Они обжаловали отказ в Высшем административном суде Австрии, который, в свою очередь, обратился за решением в Суд ЕС, ведь отметил, что "возвращение к власти режима в 2021 году имеет серьезные последствия для фундаментальных прав женщин".
Австрийский суд считает, что женщины с афганским гражданством относятся к "особой социальной группе".
В решении Суда ЕС указано, что учреждение приняло во внимание положение женщин при режиме "Талибана".
Поэтому Суд считает, что нет необходимости доказывать, что существует риск того, что заявительница фактически и конкретно подвергнется актам преследования, если она вернется в страну своего происхождения.
"Достаточно принять во внимание только ее национальность и пол", – акцентировали в решении.
Также австрийский суд запросил разъяснения относительно того, можно ли квалифицировать дискриминационные меры в отношении женщин в Афганистане как акты преследования.
На что Суд ЕС заявил, что некоторые меры сами по себе являются актами преследования.
"Это касается принудительного брака, который можно сравнить с формой рабства, и отсутствия защиты от насилия по признаку пола и домашнего насилия, которые являются формами бесчеловечного и унижающего достоинство обращения", – говорится в решении.
Как сообщалось, в августе Евросоюз осудил запреты "Талибана" для женщин в Афганистане, которые ввели законом "по распространению добродетели и предотвращению пороков".
Напомним, "Талибан" молниеносно вернулся к власти в Афганистане в конце лета 2021 года вскоре после того, как США и союзники начали выводить войска после десятилетий пребывания в стране, рассчитывая, что избранная власть Афганистана и обученная при поддержке Запада афганская армия сможет противостоять "Талибану" и бороться с терроризмом.
Талибы сначала заявляли, что не собираются восстанавливать драконовские правила и запреты для женщин.
"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.