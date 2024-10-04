Женщинам из Афганистана достаточно пола и гражданства для убежища в любой стране ЕС – суд

В пятницу, 4 октября, Суд Европейского Союза постановил, что для предоставления убежища женщинам из Афганистана достаточно лишь их пола и гражданства.

Об этом говорится в решении Суда ЕС, передает "Европейская правда".

В решении суда указано, что власти Австрии отказали двум афганским женщинам в предоставлении статуса беженца после того, как они подали прошение об убежище в 2015 и 2020 годах.

Они обжаловали отказ в Высшем административном суде Австрии, который, в свою очередь, обратился за решением в Суд ЕС, ведь отметил, что "возвращение к власти режима в 2021 году имеет серьезные последствия для фундаментальных прав женщин".

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Австрийский суд считает, что женщины с афганским гражданством относятся к "особой социальной группе".

В решении Суда ЕС указано, что учреждение приняло во внимание положение женщин при режиме "Талибана".

Поэтому Суд считает, что нет необходимости доказывать, что существует риск того, что заявительница фактически и конкретно подвергнется актам преследования, если она вернется в страну своего происхождения.

"Достаточно принять во внимание только ее национальность и пол", – акцентировали в решении.

Также австрийский суд запросил разъяснения относительно того, можно ли квалифицировать дискриминационные меры в отношении женщин в Афганистане как акты преследования.

На что Суд ЕС заявил, что некоторые меры сами по себе являются актами преследования.

"Это касается принудительного брака, который можно сравнить с формой рабства, и отсутствия защиты от насилия по признаку пола и домашнего насилия, которые являются формами бесчеловечного и унижающего достоинство обращения", – говорится в решении.

Как сообщалось, в августе Евросоюз осудил запреты "Талибана" для женщин в Афганистане, которые ввели законом "по распространению добродетели и предотвращению пороков".

Напомним, "Талибан" молниеносно вернулся к власти в Афганистане в конце лета 2021 года вскоре после того, как США и союзники начали выводить войска после десятилетий пребывания в стране, рассчитывая, что избранная власть Афганистана и обученная при поддержке Запада афганская армия сможет противостоять "Талибану" и бороться с терроризмом.

Талибы сначала заявляли, что не собираются восстанавливать драконовские правила и запреты для женщин.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.