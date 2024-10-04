Суд ЕС признал, что веганские сосиски имеют право называться сосисками

Суд ЕС постановил, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги.

Об этом написало Politiсo со ссылкой на решение суда, передает "Европейская правда".

Судьи считают, что страны ЕС не могут запретить компаниям, которые производят растительные заменители мяса, называть их стейками или сосисками.

Следовательно, если страна-член еще не приняла закон, который определяет, что такое колбаса или бургер – она не может запретить веганским конкурентам использовать общие термины для своих мясных альтернатив.

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В то же время судьи заявили, что страны-члены могут вмешаться, если "конкретные условия продажи или продвижения пищевых продуктов вводят потребителей в заблуждение".

Издание называло такое решение суда победой французской лоббистской группы Protéines France, которая в прошлом году вместе с двумя другими вегетарианскими ассоциациями и калифорнийской компанией Beyond Meat подала иск после того, как французское правительство запретило ей использовать такие термины, как "стейк" и "ветчина" для ее продуктов с растительным белком.

В июле сообщалось, что попытка турецкой ассоциации зарегистрировать статус денер-кебаба в ЕС натолкнулась на сопротивление Германии, где это лакомство считают своим.

Недавно Европейская комиссия дала Турции и Германии полгода на то, чтобы решить спор, чей денер-кебаб имеет право иметь это название.