Іспанія відзвітувала про відправку Лівану 1,5 тонни медичної допомоги

Іспанія направила гуманітарну допомогу Лівану у вигляді 1,5 тонни ліків і медичних товарів.

Про це в X (Twitter) написав глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє "Європейська правда".

Допомога Лівану була відправлена через Іспанське агентство з міжнародного співробітництва.

España envía 1,5 toneladas de medicinas y material médico a Líbano mediante @AECID_es. Son ya 1,5 millones de euros en ayuda humanitaria para responder a las necesidades ocasionadas por la guerra.



La población civil en Líbano puede contar con la solidaridad española. pic.twitter.com/DBih91coLp Реклама: October 4, 2024

"Іспанія відправляє до Лівану 1,5 тонни ліків і медикаментів через AECID. Це 1,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для задоволення потреб, спричинених війною. Цивільне населення Лівану може розраховувати на іспанську солідарність", – зазначив глава МЗС.

Напередодні Європейська комісія оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для Лівану у розмірі 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.