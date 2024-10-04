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Іспанія відзвітувала про відправку Лівану 1,5 тонни медичної допомоги

Новини — П'ятниця, 4 жовтня 2024, 18:15 — Ірина Кутєлєва

Іспанія направила гуманітарну допомогу Лівану у вигляді 1,5 тонни ліків і медичних товарів.

Про це в X (Twitter) написав глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє "Європейська правда".

Допомога Лівану була відправлена через Іспанське агентство з міжнародного співробітництва.

"Іспанія відправляє до Лівану 1,5 тонни ліків і медикаментів через AECID. Це 1,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для задоволення потреб, спричинених війною. Цивільне населення Лівану може розраховувати на іспанську солідарність", – зазначив глава МЗС.

Напередодні Європейська комісія оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для Лівану у розмірі 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.

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