Зеленский собирается представить свой "план победы" на "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Украина готовится к 25-й встрече в Рамштайн 12 октября, которая впервые состоится на уровне лидеров.

"Мы представим "план победы" – четкие, конкретные шаги к справедливому завершению войны. Решительность наших партнеров и усиление Украины – это то, что может остановить российскую агрессию", – подчеркнул Зеленский.

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Он также поблагодарил "всех, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир".

В субботу, 12 октября, на американской военно-воздушной базе в Рамштайн состоится заседание Контактной группы по Украине. Председательствовать на заседании будет президент США Джо Байден.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский "план победы" не имеет всеобъемлющей стратегии.

А агентство Bloomberg писало, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления "плана победы.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к "плану победы".