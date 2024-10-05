Британія готує новий евакуаційний рейс для своїх громадян з Лівану

Уряд Великої Британії зарезервував новий рейс для евакуації британських громадян з Лівану на тлі погіршення ситуації з безпекою на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на британське Міністерство закордонних справ.

Велика Британія зафрахтувала четвертий рейс, який має вилетіти з аеропорту Бейрут-Рафік Харірі в неділю.

Уряд заявив, що подальші рейси не плануються через попит, що "значно скоротився", хоча й заявив, що буде постійно стежити за ситуацією.

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Громадяни Великої Британії, їхні подружжя або партнери, а також діти віком до 18 років можуть забронювати місце на неділю.

За даними британського МЗС, вже понад 250 громадян Великої Британії залишили Ліван евакуаційними рейсами.

Нагадаємо, Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

Крім того, у Нідерландах напередодні увечері приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.