Бундесвер евакуював сотні громадян Німеччини з Лівану

Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За даними Федерального міністерства закордонних справ у Берліні, загалом із Лівану було вивезено 460 осіб.

Залежно від потреб і ситуації готуються нові рейси.

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Літак Airbus A330 багатонаціонального авіатранспортного підрозділу MMU мав приземлитися в Кельні ввечері.

Бундесвер востаннє вивіз із Лівану 130 громадян Німеччини в середу.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.