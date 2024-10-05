Нідерланди евакуювали з Лівану сотню своїх громадян

У Нідерландах напередодні увечері приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Літак приземлився на авіабазі Ейндховен. Крім 100 громадян Нідерландів, на його борту перебували бельгійці, ірландці, фіни та інші.

Загалом влада Нідерландів отримала 500 заявок на евакуацію з Лівану. У суботу планується здійснити другий евакуаційний рейс.

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Незважаючи на загрозливу ситуацію, деякі громадяни Нідерландів залишаються в Лівані.

"Це залежить від конкретної людини, але я можу собі уявити, що не всі хочуть покидати домівки і залишати, наприклад, домашніх тварин. Тому що їх не пускають на літак", – сказав посол Франк Моллен з Лівану.

Нагадаємо, Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.