Британия готовит новый эвакуационный рейс для своих граждан из Ливана

Правительство Великобритании зарезервировало новый рейс для эвакуации британских граждан из Ливана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британское Министерство иностранных дел.

Великобритания зафрахтовала четвертый рейс, который должен вылететь из аэропорта Бейрут-Рафик Харири в воскресенье.

Правительство заявило, что дальнейшие рейсы не планируются из-за "значительно сократившегося спроса", хотя и заявило, что будет постоянно следить за ситуацией.

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Граждане Великобритании, их супруги или партнеры, а также дети в возрасте до 18 лет могут забронировать место на воскресенье.

По данным британского МИД, уже более 250 граждан Великобритании покинули Ливан эвакуационными рейсами.

Напомним, Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.

Кроме того, в Нидерландах накануне вечером приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.