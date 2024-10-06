З 2022 року найбільший банк Кіпру закрив близько 20 тисяч рахунків росіян

Найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus з 2022 року закрив близько 20 тисяч рахунків, які належали сімом тисячам російських клієнтів.

Про це повідомив представник банку Карен Ле Канну, передає Frank Media, пише "Європейська правда".

За словами представника, Bunk of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля ще з 2014 року, коли проти Росії було введено санкції у відповідь на окупацію Криму.

Він зазначив, що на початку санації на росіян припадало 4% клієнтського портфеля, а наразі – 0,4%.

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У свою чергу ті рахунки, які залишилися, здебільшого належать громадянам РФ пенсійного віку.

Ле Канну зазначив, що при ухваленні рішення про те, яким клієнтам закрити рахунок, банк керувався "міжнародними стандартами комплаєнсу" та власною політикою щодо зміцнення ризиками.

"Загалом, банк дотримується обережного підходу, щоб завчасно захистити свою репутацію та інтереси клієнтів та акціонерів", – наголосив він.

Також Ле Канну акцентував, що фінансова організація готова розглядати можливі відносини з громадянами Росії, які законно проживають на території Європи, не перебувають під санкціями та ведуть допустиму діяльність у секторах, які відповідають політиці банку.

Як повідомлялося, у вересні суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

До того, у квітні повідомлялося, що Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана та вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.