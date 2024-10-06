С 2022 года крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, которые принадлежали семи тысячам российских клиентов.

Об этом сообщил представитель банка Карен Ле Канну, передает Frank Media, пишет "Европейская правда".

По словам представителя, Bunk of Cyprus начал санацию клиентского портфеля еще с 2014 года, когда против России были введены санкции в ответ на оккупацию Крыма.

Он отметил, что в начале санации на россиян приходилось 4% клиентского портфеля, а сейчас – 0,4%.

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В свою очередь те счета, которые остались, в основном принадлежат гражданам РФ пенсионного возраста.

Ле Канну отметил, что при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по укреплению рисками.

"В общем, банк придерживается осторожного подхода, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров", – подчеркнул он.

Также Ле Канну акцентировал, что финансовая организация готова рассматривать возможные отношения с гражданами России, которые законно проживают на территории Европы, не находятся под санкциями и ведут допустимую деятельность в секторах, которые соответствуют политике банка.

Как сообщалось, в сентябре суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

До того, в апреле сообщалось, что Суд Евросоюза аннулировал решение Суда ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана и указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.