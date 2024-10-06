В Латвии провели операция против наркомафии и изъяли более тонны наркотиков

Государственная полиция Латвии провела крупную операцию против преступной деятельности международной наркомафии на территории страны.

Об этом сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс, цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

Как рассказал Рукс – было задержано несколько человек. В деле фигурируют синтетические наркотики.

Это одна из крупнейших конфискаций за последние годы, проинформировал правоохранитель. По его данным, речь идет о более тонне наркотических веществ, а процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах.

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Представительница полиции Лига Дзилюма рассказала, что конфисковано не только большое количество наркотических веществ, но и необходимые материалы и оборудование для их производства. Среди задержанных есть граждане других стран.

"На сегодня мы можем говорить о конфискации более одной тонны готовой продукции, а также прекурсоров, но объем, безусловно, будет больше", – рассказала она.

Представительница полиции подчеркнула, что необходимо дождаться экспертизы, чтобы точно определить вес и состав изъятых веществ.

В полиции сообщили, что это была длительная операция, поддержку оказывало Европейское бюро полиции.

Государственная полиция обратила внимание на то, что с начала операции жителям не угрожала опасность, поскольку все действия проводили координировано и под контролем.

Сейчас продолжаются процессуальные действия и расследование, поэтому полиция воздерживается от более детальных комментариев, но вскоре обещает предоставить более полную информацию об этой операции.

Недавно сообщалось, что полиция немецкого портового города Гамбург провела несколько арестов, изъяв более двух тонн кокаина.

Также в сентябре сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.