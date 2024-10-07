Кліматичну активістку Грету Тунберг затримали на демонстрації в Брюсселі

Кліматична активістка Грета Тунберг була серед десятків протестувальників, затриманих 5 жовтня за перекриття дороги в бельгійській столиці під час демонстрації проти субсидій на викопне паливо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Журналіст AFP бачив, як відому шведку, яку раніше затримували за громадянську непокору на акціях протесту в різних країнах, забрала поліція, коли вона відмовилась покинути сидячий протест.

21-річна Тунберг була частиною меншої групи демонстрантів, які відкололися від маршу, організованого рухом "Об'єднані за кліматичну справедливість", що розпочався біля Європейського парламенту.

Реклама:

Учасники мітингу закликали Європейський Союз припинити субсидування викопного палива, щоб досягти амбітної мети – зробити континент вуглецево нейтральним до 2050 року.

"Це не станеться без негайної відмови від субсидій на викопне паливо", – пишуть у відкритому листі до лідерів ЄС кліматичні активісти, науковці та економісти.

"Поки ці необхідні зміни не відбудуться, люди продовжуватимуть виходити на вулиці, щоб наші голоси були почуті і притягнути вас до відповідальності", – зазначають вони.

Трохи раніше данська поліція затримала Тунберг на копенгагенській акції протесту проти війни в Газі та ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан. Пізніше Тунберг була звільнена з-під варти.

Шість осіб були затримані в Копенгагенському університеті після того, як близько 20 осіб заблокували вхід до будівлі, а троє увійшли всередину, повідомив речник поліції, не коментуючи конкретних затриманих.

Широко відома своєю кампанією за припинення антропогенної зміни клімату, Тунберг все частіше береться за палестинську справу і заявила в травні, що такі протести "повинні бути скрізь".

На початку вересня Тунберг двічі затримували на пропалестинських акціях.

Вона також протестувала проти участі ізраїльської представниці на цьогорічному Євробаченні у Мальме.