Климатическую активистку Грету Тунберг задержали на демонстрации в Брюсселе

Климатическая активистка Грета Тунберг была среди десятков протестующих, задержанных 5 октября за перекрытие дороги в бельгийской столице во время демонстрации против субсидий на ископаемое топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Журналист AFP видел, как известную шведку, которую ранее задерживали за гражданское неповиновение на акциях протеста в разных странах, забрала полиция после того, как она отказалась покинуть сидячий протест.

21-летняя Тунберг была частью меньшей группы демонстрантов, которые откололись от марша, организованного движением "Объединенные за климатическую справедливость", начавшегося возле Европейского парламента.

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Участники митинга призвали Европейский Союз прекратить субсидирование ископаемого топлива, чтобы достичь амбициозной цели – сделать континент углеродно-нейтральным к 2050 году.

"Это не произойдет без немедленного отказа от субсидий на ископаемое топливо", – пишут в открытом письме к лидерам ЕС климатические активисты, ученые и экономисты.

"Пока эти необходимые изменения не произойдут, люди будут продолжать выходить на улицы, чтобы наши голоса были услышаны и привлечь вас к ответственности", – отмечают они.

Чуть ранее датская полиция задержала Тунберг на копенгагенской акции протеста против войны в Газе и израильской оккупации Западного берега реки Иордан.

Позже Тунберг была освобождена из-под стражи, согласно сообщениям датских СМИ, а ежедневная газета Ekstra Bladet показала видеозапись того, как она выходит из полицейского участка.

Шесть человек были задержаны в Копенгагенском университете после того, как около 20 человек заблокировали вход в здание, а трое вошли внутрь, сообщил представитель полиции, не комментируя конкретных задержанных.

Широко известная своей кампанией за прекращение антропогенного изменения климата, Тунберг все чаще берется за палестинское дело и заявила в мае, что такие протесты "должны быть везде".

В начале сентября Тунберг дважды задерживали на пропалестинских акциях.

Тунберг давно критикует действия Израиля на палестинских территориях и выражает свою поддержку признанию Палестины.

Она в частности протестовала против участия израильской представительницы на нынешнем Евровидении в Мальме.