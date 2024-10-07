У Греції сталися два землетруси

У Греції у понеділок, 7 жовтня, зафіксували два землетруси – один поблизу міста Фіви, інший на острові Крит.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini з посиланням на Інститут геодинаміки при Національній обсерваторії Афін.

Як зазначено, землетрус магнітудою 4,4 стався незабаром після 9-ї години ранку за місцевим часом, приблизно за 4 кілометри на південний схід від Фів, на глибині 18,7 кілометра.

Поштовхи також відчувались в Афінах.

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Керівник досліджень у Геодинамічному інституті в Афінах Танасіс Ганас розповів, що землетрус стався вздовж лінії розлому, і наголосив на необхідності моніторингу у зв'язку з сейсмічною активністю в цьому районі.

Також у понеділок вранці землетрус такої ж сили стався на острові Крит. Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, 23 вересня в монастирі на горі Афон стався землетрус магнітудою 3,7. Його зафіксували через день після землетрусу магнітудою 4,6, якому передували підземні поштовхи магнітудою 4,1 і 3,9, а також афтершок магнітудою 3,9.